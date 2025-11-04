南アフリカ北ケープ州にあるデ・アール風力発電プロジェクトの風車と変電所。（１０月２２日撮影、ドローンから、ケープタウン＝新華社記者／韓旭）【新華社ケープタウン11月4日】南アフリカ北ケープ州のデ・アール近郊で、中国エネルギー大手の国家能源集団傘下にある竜源電力集団の現地法人が建設したデ・アール風力発電プロジェクトが、地域のクリーンエネルギー発展に貢献している。2017年に稼働を開始し、設備容量は24万450