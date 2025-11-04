４日、ミシュスチン首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京11月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日午前、ロシアのミシュスチン首相と北京で会見した。４日、北京で行われた習近平主席とミシュスチン首相の会見の様子。（北京＝新華社記者／申宏）