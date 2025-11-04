神戸はあす5日、アジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で蔚山（韓国）と対戦する。公式戦4試合勝ち星がない中、前日会見に臨んだMF扇原貴宏は「少しのことで結果が変わるのを、ここ数試合で痛感している。選手同士でも話し合っているし、細かいことにこだわる」と修正に自信を示した。「アグレッシブに90分間プレーするのがチームの良さ。ボールホルダーへの寄せ、セカンドボールへの反応…新潟戦はそこでマイボールにす