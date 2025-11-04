ＪＢＣレディスクラシックを連覇したアンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹）は激闘から一夜明けた４日、栗東トレセンで穏やかな姿を見せた。レース翌日の午前１時ころに帰厩。井下田助手は「帰ってきてからもカイバをしっかり食べていましたし、今朝も疲れた様子もありませんね」と優しい笑顔で口にした。レースでは好発を切り果敢にハナを奪取。直線に向いても脚色は衰えるどころかすごみを増し、力強く押し切ってみせた。同助