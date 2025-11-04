10月の主なブランド別新車販売台数10月の国内新車販売台数は、前年同月比1.8％減の39万5189台となり、4カ月続けて減少した。経営難によりブランド力低下が指摘される日産自動車の販売不振が目立った。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が4日発表した。軽自動車以外の自動車（登録車）は4.3％減の24万7883台。日産は28.8％減の1万5913台だった。ブランド別首位のトヨタ自動車は5.6％減の12万7409台だった。軽