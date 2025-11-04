女優の今田美桜（28）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」一般部門に選出された。会場には出席せず、映像で喜びを語った。初受賞となり「デニムは多くはくけど、皆さんに知ってもらえていたと思うとうれしい」と驚きつつ、喜んだ。「デニムは、一生はいていきたいものだし、はいているであろうもの。ずっと私の生活にあるものだと思います」と語り、「これからもたくさんデニムをはいていきたいと思います」と笑みを浮かべた。