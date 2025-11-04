交通事故が多い交差点などを分析し危険な場所の安全性を高めようという総合診断が、香川県の4か所で、きょう(4日）行われました。 【写真を見る】「安全に横断できる道路環境を」交通事故防止に向けて 自治体と警察が事故多発地点を診断【香川】 総合診断は、県と県警などが年2回実施しているものです。高松市番町の市道交差点では、信号機や標識の設置など、自転車が安全に通行できる環境の整備について検討されました。この場