消防によりますと、きょう（4日）午後2時38分ごろ、岡山市北区本町の飲食店で「煙が見える」と従業員から119番通報がありました。 【画像】岡山市中心部で飲食店から出火消火活動中情報カメラ ビル街に消防車の姿8台が駆けつけ消火活動中 現在、岡山市消防局の消防車など８台が出動し消火活動にあたっているということです。