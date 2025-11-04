山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。10月30日に18歳の誕生日を迎えたことを記すと、「My birthday 18 years old」「大事な家族と友達達に祝ってもらえてほんまに幸せな日でした」と嬉しそうに投稿した。【写真】幼い頃の山下美夢有「3きょうだい」【山下蘭のInstagramより】「幼少期の頃の写真見返してたら3人の写真出てきてほんま成長したな〜って思ったけど中身は3人ともそのまま止まってる思う」と紹介したの