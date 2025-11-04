あどけない表情でピース…12年後に同じポーズを元HKT48のアイドルが13歳でデビューした12年前と現在を比較したショットを公開し、話題になっている。2013年にHKT48でデビューした坂本愛玲菜(25)=福岡県出身は、Tシャツにデニムでまだあどけない当時の写真と、同じような服装とポーズですっかりお姉さんになった近影をアップ。「デビュー12周年の日にこうやって舞台の板の上に立てているということに感謝の気持ちを持ってお