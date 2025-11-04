県高校野球連盟は4日、70年ぶりに秋の九州高校野球大会に出場した「長崎西」を、来年春に行われる選抜高校野球大会の21世紀枠の県の推薦校に選出しました。 長崎西は秋の県大会で準優勝し、九州大会ではベスト8入りを果たしました。 12月12日に全国9地区の候補校が発表され、その中から来年1月30日の選考委員会で、センバツに出場する2校が決まります。