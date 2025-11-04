巨人は4日、23日に開幕するジャパンウインターリーグ2025（沖縄）に赤星優志投手（26）ら6選手を派遣すると発表した。他に24年ドラフト4位の石田充冴投手、同育成3位の鈴木圭晋投手、花田侑樹投手、同育成6位の竹下徠空内野手、平山功太外野手が参加する。