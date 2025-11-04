福島銀行 [東証Ｓ] が11月4日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益を従来予想の1億円の黒字→1.5億円の黒字(前年同期は9.5億円の赤字)に50.0％上方修正した。 なお、通期の最終損益は従来予想の5億円の黒字(前期は12.5億円の赤字)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 銀行単体において、営業経費が当初予想を下回る見込みとなったことなどから、20