名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された安福久美子容疑者（６９）が、持参した刃物で刺したとみられることが愛知県警への取材でわかった。安福容疑者は、奈美子さんの夫が不在のタイミングでアパートを訪れており、県警は計画性があったとみて調べている。県警によると、奈美子さんの死因は首などを刃物で複数回刺されたことによる失血死