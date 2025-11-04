出演熱望のシム・ウンギョンが主演つげ義春の漫画を原作にした三宅唱監督の最新作「旅と日々」が１１月７日から公開される。日常から離れて自身と向き合う旅の様子をユーモアを交えながら細やかに描き、スイス・ロカルノ国際映画祭で金豹（きんひょう）賞に輝いた。三宅監督と主演のシム・ウンギョンに今作の魅力を聞いた。（石塚恵理）日本での仕事に行き詰まった韓国人の脚本家・李（イ）（シム）が、雪国へと旅に出る物語。