ニューヨーク市長選のマムダニ候補（中央）＝3日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークでアダムズ市長の任期満了に伴う市長選の投票が4日始まる。民主党の左派ゾーラン・マムダニ氏（34）とアンドルー・クオモ前ニューヨーク州知事（67）の事実上の一騎打ち。優勢を保つマムダニ氏が当選すれば、イスラム教徒として初のニューヨーク市長となる。州下院議員マムダニ氏の社会主義的な政策に党内で