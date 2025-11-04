Kis−My−Ft2二階堂高嗣（35）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。潔癖性のため、タオルと私服を分けて洗濯していることを明かした。この日は「潔癖四天王VSズボラ大激論SP」と題して放送し、二階堂は鈴木奈々、川合俊一、宮下兼史鷹と潔癖サイドで出演。自宅での洗濯ルールについて「バスタオル、フェイスタオル、パンツ、靴下、Tシャツとか。全部分けてます」と明かし、スタジオを驚かせた。フリー