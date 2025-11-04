Aぇ！groupが4日、公式YouTube「Aぇちゅーぶ」を約1カ月ぶりに更新。ショート動画をアップし、YouTubeの更新を再開した。ショート動画には活動休止中の草間リチャード敬太（29）以外の4人が姿を見せ、末澤誠也（31）が「お久しぶりでーす」とあいさつした。佐野晶哉（23）が「お待たせしました」と続き、小島健（26）も「お待たせしすぎたようですねえ」とおどけて場を盛り上げた。末澤は「お久しぶりに帰ってまいりました。楽しい