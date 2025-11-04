２年連続でワールドシリーズ（ＷＳ）優勝を果たしたドジャースは、３日（日本時間４日）に地元ロサンゼルスでパレードと優勝報告会を行った。一方、３２年ぶりのＷＳ制覇を目指したブルージェイズは第７戦までデッドヒートを繰り広げた末、延長１１回に力尽きた。紙一重の勝負に敗れた直後、主砲のウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）はしばらくベンチから動けず、肩を落としながら涙を流した。多くのファンの心を打つシーンに