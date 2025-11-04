【通貨別まとめと見通し】ランド円 先週のまとめ いったん調整も、堅調地合い維持 先々週の強い上昇トレンドに対する調整が入ったが、その後円安基調に支えられ、9日以来の高値8円94銭を付けた。その後南アの景気懸念、資源価格の変動などや、高値圏での利益確定売りにより、上値が抑えられた。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.95円 - 9.00円 (節目と直近高値圏) - **サポート**: 8.60円 - 8.70円 (レン