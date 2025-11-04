豪ドルドル0.6514まで、会合後の安値割り込む＝東京為替 豪中銀ブロック総裁は政策は正しい位置にあると考える、会合では利下げを検討していない。 追加利下げの可能性はあまりない、もしくはほんの少しだけある 労働市場は完全雇用に比べてやや逼迫などと発言。少し豪ドル買いも、会合前の水準前後での推移止まりとなり、その後豪ドル売りが広がった。 AUDUSD0.6514