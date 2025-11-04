◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京・芝２５００メートル）＝１１月４日、美浦トレセン鮮やかな末脚で前走のオクトーバーＳ（リステッド）を勝利したニシノレヴナント（セン５歳、美浦・上原博之厩舎、父ネロ）が連勝で重賞突破を目指す。重賞２勝を挙げた父のネロもオーナーは同じく西山茂行氏。ゆかりの血統馬が、父に産駒として重賞初タイトルを届けるか注目だ。発馬で挟まれて後方１５番手からになっ