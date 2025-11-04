大阪・関西万博の輸送に使われたシャトルバスが、関西国際空港内で活用されることが決まった。関西エアポートが4日に発表した。【写真】万博シャトルバスとして活躍「BYD K8 2.0」関空へ移されるのは、南海バスがJR桜島駅〜万博会場で運行したEVシャトルバス4台（いすゞ ERGA EV＝3台、BYD K8 2.0＝1台）で、6日から、おもに空港内のランプバスとして、乗客をターミナルビルから離れた場所に駐機している航空機へ送迎するため