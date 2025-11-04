神戸はあす5日、ホームでアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）蔚山戦（韓国）を戦う。前日会見に臨んだ吉田孝行監督は「ホームでの戦いが重要になる。勝ち切って終わりたい」と公式戦5試合ぶりの勝利に意気込んだ。直近のリーグ新潟戦は2点リードを守り切れず痛恨のドロー。首位・鹿島と勝ち点5差のまま、残り3試合になった。史上2クラブ目のリーグ3連覇は限りなく厳しい状況に追い込まれたが、指揮官は「監督の立場