この連休、日本で初めてとなるAI国際映画祭が開かれました。注目は、53歳の女性監督。70分の長編映画を完成させたその人は、AIも映像も“まったくの初心者”でした。【写真を見る】「AI映画」はどう作られるのかAI映画祭で日本人が「AIコメディ賞」 70分長編AI映画上映も日本で初めて開催された「AI映画祭」。日本をはじめ、アメリカや韓国など世界約40か国から、AI技術を活用した400を超える作品が集まりました。その中から