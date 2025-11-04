秋田市の秋田高校の敷地内でクマの姿をカメラがとらえました。2日午前7時40分ごろ、秋田市手形中台の秋田高校の建物の中から生徒が撮影した映像です。体があまり大きくないことから、子グマとみられます。この日は校内でバスケットボールの交流試合があり、集合時間より早く到着した生徒が偶然撮影しました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、秋田高校の敷地内では、先月下旬からクマの目撃が