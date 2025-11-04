11月2日、TOYOTA ARENA TOKYO（トヨタアリーナ東京／東京都江東区）で行われた「大樹生命 Wリーグ 2025－26シーズン」Wリーグフューチャー第3週、SMBC TOKYO SOLUAvs新潟アルビレックスBBラビッツにおいて、Wリーグフューチャー史上最多の最多動員数を記録した。 1日のGAME1でフューチャー史上最多となる4708人を動員すると、GAME2ではさらに記録