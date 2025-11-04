ハクバ写真産業は10月31日に、3通りの異なる奥行き感を表現できる木製フォトフレーム「Arco（アルコ）」を発売した。対応写真サイズの異なる「L／KG（ハガキ）／2L」「L×2／KG（ハガキ）／2L」「ましかく127／2L」「6切／A4」の4種を用意し、価格は1830円から。●あたたかい雰囲気を演出「Arco」は、写真と前面板の間に空間を作り出して立体感を演出する、厚さ約8mmのスペーサーを採用しており、前面板・マット紙と合わせて3