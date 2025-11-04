キムラ [東証Ｓ] が11月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.7％減の10.8億円に減ったが、通期計画の16.8億円に対する進捗率は64.6％となり、5年平均の63.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.1％減の5.9億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績であ