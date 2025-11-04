11月3日（月）にデビューライブを開催し、華々しい船出を飾った8人組の新人アイドルグループ「http//i（ほっとぴー）」。メンバー全員が多くのファンを抱えるインフルエンサーのみで結成された本グループのSNS総フォロワー数は700万人を超える。すでにアイドル業界で大きな注目を集める彼女たちは一体どんなグループなのか。メンバーのJUNNA（じゅんな）、YUNA（ゆうな）、NONOKO（ののこ）、RIRIKA（りりか）、MI-MI（みーみ