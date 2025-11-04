4日15時現在の日経平均株価は前週末比588.87円（-1.12％）安の5万1822.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は873、値下がりは675、変わらずは62。 日経平均マイナス寄与度は303.03円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が286.87円、ファストリ が98.59円、リクルート が31.11円、第一三共 が29.7円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を115.15円押し上げている。次いで