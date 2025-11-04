4日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝153円73銭前後と、前日午後5時時点に比べ38銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝176円98銭前後と86銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース