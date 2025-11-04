お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）と博多華丸（55）が4日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演した。この日は、スマートフォンの便利機能を紹介する企画を実施。iPhoneに詳しい芸人・かじがや卓哉が出演した。プライベートでも華丸にスマホの使い方を教えているかじがやは「つい30分前に、月額1万円ぐらいの無駄な毎月払いを解除しました」と暴露。大吉は「ずっと漫画だゲームだって知らず知らず