高松西警察署 面識がある男性の頭を椅子でたたいたとして、高松市国分寺町の無職の男（44）が4日、暴行の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は4日午前11時40分ごろ、高松市の男性（61）の自宅で、男性の頭を椅子でたたく暴行を加えた疑いです。 男性が110番通報し、駆け付けた警察官が男を現行犯逮捕しました。男性にけがはありませんでした。男性は男と面識があったということです。 警察の調べに対