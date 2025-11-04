メルセデス・ベンツの完全子会社であり、アキシャルフラックス(軸方向磁束)電気モーターの設計と製造をリードするイギリスのYASAが、自社が持つ電気モーターの非公式出力密度世界記録を大幅に更新したと発表しています。YASA smashes own unofficial power density world record pushing state-of-the-art electric motor to staggering new 59kW/kg benchmark - YASA Limitedhttps://yasa.com/news/yasa-smashes-own-unofficial-p