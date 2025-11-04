京成電鉄押上線の京成立石駅北口で計画されている第一種市街地再開発事業で、地元の再開発組合は東西の両街区（東京都葛飾区立石）整備工事に着手した。老朽化した木造建築物が密集していた駅前商業地を葛飾区役所、商業施設、タワマンなどで構成する広域拠点とする計画で、2029年度の完成を目指す。【こちらも】青山の複合施設「表参道Grid Tower」、2026年2月開業へソーホー・ハウスなど着工に先立ち、現地で再開発組合の