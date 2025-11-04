動物オブジェを設置している様子香川大学佛生山らぼプロジェクト 提供 香川大学の学生と地域の子どもたちが作った動物のオブジェを展示する「仏生山まるごと動物園」が高松市仏生山町で開かれています。11月16日午後5時まで。 地域のコミュニティーを活性化し、仏生山地区の魅力を広く発信しようと、2020年に発足した「香川大学佛生山らぼプロジェクト」が企画しました。 仏生山町では、仏生山小学校の児童や