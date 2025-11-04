タレント藤本美貴（40）が4日、都内で、介護職を対象とした求人・転職情報サービス「レバウェル介護」のキャンペーン「いつもそばにいるよ。」オープニングイベントに出席した。夫の庄司智春（49）について「子どもが学校に行くようになって、『自分がされて嫌なことは他人にしない』と話しているのを見て、優しい人だなと思った」と明かした。また、「特にルールを決めているわけではないけど“ありがとう”が多い家族だと思う」