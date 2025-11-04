NTTの島田明社長は、4日の決算会見においてNTTドコモの通信品質の取り組みについて問われ、2025年度だけではなく2026年度も改善に取り組むと語った。 島田氏 島田社長は「通信品質の強化に努めている。全国の80％ほどで下りのスループットが100Mbps以上、出るようになってきた。着実に基地局増やしている」と説明。 続けて「ただ、トラフィックも増えており、おそらく2025年度だけで完了するのは難しい。基