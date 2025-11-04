台風第25号(カルマエギ)2025年11月04日12時45分発表 【画像】台風と低気圧のこのあとの進路は 04日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    フィリピン中心位置    北緯10度35分 (10.6度)東経122度40分 (122.7度)進行方向、速さ    西南西 20 km/h (10 kt)中心気圧    970 hPa中心付近の最大風速&