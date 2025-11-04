新日本プロレスは4日、都内で記者会見を開催。26年1月4日に開催する「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」の一部対戦カードを発表した。既に発表済みの東京五輪柔道男子100キロ級金メダリスト、ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦は極悪軍団「HOT」のNEVER無差別級王者EVILとの対戦。さらに、IWGP世界ヘビー級王者・KONOSUKE TAKESHITA―IWGP GLOBALヘビー級王者・辻陽太と、IWGP女子王者・朱里―STRONG女子王者・上谷沙弥の