女子テニスの元ダブルス世界ランク１位・杉山愛さん（５０）が４日までに自身のインスタグラムを更新。結婚記念日を明かした。「結婚記念日をを迎え、１５年目に突入」と報告した杉山さん。「写真を見返してみると、互いにいい感じに歳とし）を重ねてる」と現在と過去の夫婦ショットを多数アップした。また「ゴルフを通じて出逢（であ）い、家族も増えて、こんな素敵な時間が待っているとは、、１４年前の私は想像もできませ