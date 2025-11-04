Ｊ１のＣ大阪は４日、同志社大学と共同研究を行うことを発表した。選手のコンディションに関係するデータの利活用を目的として実施される。同大学（文化情報学部の統計科学研究室、宿久研究室）ではデータサイエンスや統計分析の能力を持つ人材育成をしており、データの解析法や実践的研究を強みとしている。スポーツデータの解析も研究範囲に含まれており、選手のコンディションを多角的なデータから把握、クラブ全体で情報共