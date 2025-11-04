◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル）＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権昨夏の札幌記念など、芝で重賞３勝のノースブリッジ（牡７歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）が、２０戦目で初めてダート戦に投入される。深屈腱の支持靱帯（じんたい）の損傷の大けがを負い、１年ぶりとなる復帰戦。その間は異例の在厩調整を選択した。奥村武調教師は「振り返ればアッという間だった気がします