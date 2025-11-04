札幌・中央警察署は2025年11月4日、不同意性交と暴行の疑いで、札幌市中央区に住む飲食店従業員の男（21）を逮捕しました。男は2025年4月16日から17日の間、自宅で札幌市西区に住む少女（10代前半）に対して性的暴行を加え、その後少女の頬を殴った疑いが持たれています。警察によりますと、2人はオンラインゲームを通じて知り合ったとみられ、少女が4月17日午後9時半ごろ、「ネットで知り合った人からわいせつなことをされ