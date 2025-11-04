トレイルブレーザーズ戦で攻め込むレーカーズの八村＝ポートランド（AP＝共同）【ポートランド（米オレゴン州）共同】米プロバスケットボールNBAは3日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地オレゴン州ポートランドでのトレイルブレーザーズ戦に先発して両チーム最多の37分37秒プレーし、今季最多の28得点、4リバウンドで123―115での勝利に貢献した。チームは4連勝で6勝2敗とした。