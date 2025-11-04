接客担当は分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」東京・大田区役所の1階に、障害者施設で作られたものを販売するコーナーがあります。そこでは、週1〜2回、NPO法人「どこでもオリヒメ」が、区内の複数の施設で作られた、クッキーなどのお菓子や様々な雑貨、手工芸品を売る「おおむすび縁市場」を開いています。「どこでもオリヒメ」という名前の通り、2人いる販売スタッフのうち、1人は分身ロボット「OriHime（オリヒメ）」です。【