不二家は、創業115周年とペコちゃん75周年を記念し、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の味わいをイメージした「プレミアムルック（ミルキー味）パウチ」と「カントリーマアム（ミルキー味）」を、2025年11月11日（火）より全国で期間限定発売する。価格はすべてオープン価格。ペコちゃん75周年ロゴ不二家の人気ブランドがコラボする今回の限定商品で、ミルキーならではのまろやかなミルクの味わいを楽しむことができる。◆「プ