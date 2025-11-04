【新華社北京11月4日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は4日、トンガのツポウ6世国王に祝電を送り、同国の国慶節を祝った。習主席は次のように指摘した。トンガは太平洋島しょ国地域の重要な国である。中国とトンガは国交樹立以来、双方の政治的相互信頼は絶えず深まり、各分野の交流と協力で多くの成果を収めている。私は両国関係の発展を非常に重視しており、トンガと共に努力し、中国とトンガの全面的戦略パート