高松市番町の市道交差点で行われた総合診断 交通事故を減らすため、事故多発地点などを分析して対策を検討する総合診断が4日、高松市で行われました。 香川県や香川県警などは1972年から年に2回ほど総合診断を行っています。 高松市番町の市道交差点は過去1年以内に人身事故が2件発生した「交通事故多発地点」です。2025年5月には自転車が軽自動車にはねられ、自転車に乗っていた母親が死亡、幼い子ども2人がけが